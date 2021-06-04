Em amistoso preparatório para a Eurocopa, Espanha e Portugal empatam sem gols

Nesta sexta-feira, a Seleção Espanhola recebeu a Seleção Portuguesa no Estádio Wanda Metropolitano, na cidade de Madrid, em amistoso preparatório para a Eurocopa. O confronto entre os dois países da Península Ibérica terminou com empate em 0 a 0.
ESPANHÓIS FAZEM POUCODurante toda a partida, a Seleção Espanhola foi a que teve o controle da posse de bola em maior quantidade (65% contra 35% de Portugal). Ainda assim, ao transmitir este volume para o ataque, os espanhóis não tiveram tanta efetividade, acertando apenas um chute ao gol.
PORTUGAL NÃO FAZ MUITOAssim como a Espanha, os portugueses também tiveram muita dificuldade de conseguir criar boas chances de ataque. Se a Seleção Espanhola conseguiu uma finalização, Portugal nem isso fez. Os quatro chutes dos visitantes foram para fora.
CR7 IRREGULARCristiano Ronaldo foi a estrela do confronto entre Espanha e Portugal na Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, o jogador marcou três gols no empate por 3 a 3. Nesta sexta-feira, porém, o camisa 7 foi visto poucas vezes, e não foi eficaz para a sua seleção.
CRÍTICASApós ter dificuldades contra Grécia, Geórgia e Kosovo nos jogos de março pelas Eliminatórias, a Espanha foi bastante criticada. Antes do amistoso contra Portugal, o treinador Luis Enrique foi criticado por suas escolhas na convocação, e o desempenho da seleção não mostrou melhora.
SEQUÊNCIAA Espanha enfrenta a Lituânia às 15:45h (de Brasília) desta terça-feira. Portugal, por sua vez, enfrenta Israel às 15:45h (de Brasília) desta quarta-feira.