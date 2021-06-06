Em amistoso preparatório para a Eurocopa, Bélgica vence a Croácia com gol de Lukaku

Neste domingo, a Seleção da Bélgica recebeu a Seleção da Croácia no Stade Roi Baudouin, na cidade de Bruxelas, em amistoso preparatório para a Eurocopa. O confronto terminou com vitória dos belgas por 1 a 0, com gol marcado por Romelu Lukaku.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!ABRIU O PLACARA Bélgica conseguiu fazer o gol da sua vitória no final da primeira etapa quando, aos 38 minutos, o zagueiro Jason Denayer conseguiu dar a assistência para o atacante Romelu Lukaku, e o artilheiro belga pôde abrir o placar para os belgas.
CROÁCIA FAZ POUCODurante toda a partida deste domingo, a Seleção da Croácia não fez muito no campo de ataque. Em todos os 90 minutos do confronto, foram apenas cinco finalizações por parte dos visitantes, sendo três no gol, mas com Courtois parando os adversários.
JOGO FALTOSOAlgo que marcou o confronto deste domingo foi a grande quantidade de faltas por parte da equipe da Croácia. Enquanto os belgas fizeram cinco faltas durante os 90 minutos do jogo, os visitantes cometeram um total de doze infrações.
PREPARAÇÃOO amistoso entre as duas seleções semifinalistas na Copa do Mundo de 2018 (a Croácia foi vice-campeã e a Bélgica terminou na terceira colocação) foi o último antes do início da Eurocopa, e serviu para prepará-las em alto nível para a competição.
SEQUÊNCIAA Bélgica enfrenta a Rússia em sua estreia na Eurocopa às 16h (de Brasília) deste sábado. A Croácia, por sua vez, atua no domingo contra a Inglaterra, às 10h (de Brasília).