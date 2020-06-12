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Em amistoso, Liverpool goleia Blackburn antes de retorno da Premier League

Em partida realizada de acordo com os protocolos impostos pelas autoridades sanitárias, time de Klopp por 6 a 0 antes de clássico contra o Everton...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 21:23

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 21:23

Crédito: Firmino durante sua participação no amistoso - Divulgação Liverpool
Nesta quinta-feira, o Liverpool goleou o Blackburn em Anfield por 6 a 0, em um amistoso que serviu de preparação para o retorno da Premier League, que acontece em 10 dias. A partida foi realizada de acordo com os protocolos impostos pelas autoridades sanitárias do Reino Unido e a Premier League para a volta do futebol.
O volante Keita, os atacantes Mané e Minamino, o zagueiro Matip, Hoever e Clarkson marcaram os gols da goleada. Os brasileiros Alisson, Fabinho e Firmino estiveram em campo.​Oficialmente, o Liverpool volta aos gramados no próximo dia dia 21, no clássico local contra o Everton, às 15h. O time de Klopp lidera a Premier League com 82 pontos e precisam de apenas mais duas vitórias para garantir o título. E MAIS:

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