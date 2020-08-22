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futebol

Em amistoso de pré-temporada, Robben volta aos gramados

Atacante holandês, de 36 anos, esteve em campo por meia hora e vestiu novamente a camisa do clube que o revelou para o futebol. Contrato com Groningen vai até 2021...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 17:52

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 17:52

Crédito: Divulgação/Groningen
Depois de assinar contrato até 2021, Robben experimentou novamente a sensação de entrar em campo. O atacante participou do empate em 1 a 1 do Groningen diante do Almere City, clube da segunda divisão da Holanda. O amistoso serviu como preparação para a temporada.Titular neste sábado, Robben esteve em campo apenas por meia hora e viu o adversário sair em vantagem. Após bola alçada na área, Faris Hammouti fez o primeiro gol do amistoso. O seu substituto, no entanto, Lundqvist - também de cabeça - deixou tudo igual antes da ida ao intervalo. No segundo tempo, a rede não balançou. A breve participação de Robben, de 36 anos, já estava programada pela comissão técnica. O atacante rompeu a aposentadoria anunciada em 2019 para voltar ao clube que o revelou para o futebol.

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