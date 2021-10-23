Em amistoso de futebol feminino, Brasil perde para a Austrália

A Seleção Brasileira de futebol feminino foi derrotada por 3 a 1 pela Austrália em amistoso disputado neste sábado. A equipe de Pia Sunghage foi dominada na primeira etapa, buscou reagir no segundo tempo, mas não conseguiu ser páreo para a 4ª colocada dos Jogos Olímpicos de Tóquio.No início da primeira etapa, a Austrália teve grande chance de abrir o placar com Yallop, que parou em defesa da goleira Letícia. Aos 36 minutos, a equipe da casa abriu o placar após cobrança de falta em que Sami Kerr, destaque do time, ajeitou para Polkinghorne balançar as redes.