Em ambientes distintos, Paraná e Avaí duelam na Série B

Crédito: (Rodrigo Sanches/Paraná

No aspecto anímico, o jogo entre Paraná e Avaí pela segunda rodada da Série B do Brasileirão programado para a próxima terça-feira (11) às 20h30 tem tudo para estar um pouco mais "leve" pelos lados do visitante pensando no retrospecto recente dos times.

Isso porque, desde que o futebol foi retomado, o Tricolor da Vila ainda não soube o que é vencer seja pensando no estadual (onde caiu nas quartas de final para o rival Coritiba perdendo os dois confrontos) além do início de jornada na própria Série B cedendo o empate para o Confiança estando vencendo por 2 a 0 em Aracaju.

Do outro lado, a situação caminhava de maneira semelhante no time de Santa Catarina após a queda no estadual diante da Chapecoense. Todavia, após a chegada de Geninho e sua reestreia no comando onde o time jogou bem e venceu com autoridade o Náutico por 3 a 1, a situação ficou um pouco mais amena.

Como elemento positivo em meio aos obstáculos do calendário mais apertado e o constante risco de infecção por conta do coronavírus, os dois lados não devem contar com ausências em relação aos times que atuaram na primeira rodada.