Em alta! Wagner Lopes elogia torcida do Vitória

Crédito: Wagner Lopes empolgado com a torcida do Vitória (Pietro Carpi/Vitória

Em jogo que marcou a volta da torcida ao Barradão, o Vitória recebeu o Itabiana pela fase preliminar da Copa do Nordeste e venceu por 3 a 0.

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O desempenho fez a massa rubro-negra aplaudir o time e deixou o técnico Wagner Lopes contente com a relação de carinho.

‘Importância muito grande de o nosso torcedor estar com a gente. Ter apoiado o tempo todo; foi importantíssimo. A gente espera continuar contando com o apoio deles. E que a gente tenha mais torcedores no sábado para nos apoiar nessa partida, que vai ser muito difícil’, declarou.

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