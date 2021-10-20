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futebol

Em alta! Wagner Lopes elogia torcida do Vitória

Torcedor compareceu ao duelo da Pré-Copa do Nordeste e obteve o resultado esperado...

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 18:10
Crédito: Wagner Lopes empolgado com a torcida do Vitória (Pietro Carpi/Vitória
Em jogo que marcou a volta da torcida ao Barradão, o Vitória recebeu o Itabiana pela fase preliminar da Copa do Nordeste e venceu por 3 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O desempenho fez a massa rubro-negra aplaudir o time e deixou o técnico Wagner Lopes contente com a relação de carinho.
‘Importância muito grande de o nosso torcedor estar com a gente. Ter apoiado o tempo todo; foi importantíssimo. A gente espera continuar contando com o apoio deles. E que a gente tenha mais torcedores no sábado para nos apoiar nessa partida, que vai ser muito difícil’, declarou.
Reencontro
Agora, Vitória e torcida têm mais um encontro marcado, porém o jogo é válido pela Série B, onde o Leão encara o Brasil de Pelotas, no sábado.

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