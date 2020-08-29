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Em alta, Pablo já marcou contra todos os rivais do São Paulo

Camisa 9 marcou um gol contra o Corinthians, um contra o Palmeiras e dois contra o Santos. Ele é uma das esperanças para o Majestoso neste domingo...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Dos 14 gols de Pablo com a camisa do São Paulo, quatro saíram em clássicos. O camisa 9 já marcou contra Palmeiras, Santos e Corinthians, rival deste domingo, às 11h, no Morumbi.
O atacante enfrentou o Corinthians apenas duas vezes. Na derrota por 2 a 1 pela primeira fase do Paulistão de 2019, em Itaquera, quando marcou um gol, e no empate sem gols do Paulistão de 2020, no Morumbi. Nos outros confrontos, esteve fora por lesão, inclusive nas finais do Estadual do ano passado.Contra o Palmeiras, ele jogou três vezes. Curiosamente, também fez o único gol do São Paulo nessas partidas: foi no empate por 1 a 1 pelo Brasileirão de 2019, no Morumbi. Ele também esteve no jogo de ida da semifinal do Paulistão do ano passado, no Morumbi, e no Choque-Rei do Paulistão deste ano, em Araraquara: os dois terminaram sem gols.
O artilheiro também enfrentou o Santos em três ocasiões. Em 2019, esteve na derrota por 2 a 0 no Pacaembu, pelo Paulistão, e no empate por 1 a 1 na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Já em 2020, marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 do Tricolor sobre o Peixe pelo Estadual, no Morumbi.
Pablo é o único jogador do elenco do São Paulo a ter marcado gols contra todos os rivais. Ele foi o artilheiro do time em 2019, com sete gols em 30 jogos, e lidera o ranking em 2020, com sete gols em 18 partidas.

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