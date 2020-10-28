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Em alta nos Emirados Árabes, atacante brasileiro inicia temporada com média de um gol por jogo

João Pedro chegou ao Baniyas nesta temporada por empréstimo junto ao Al-Dhafra e já soma quatro gols nos três primeiros jogos pela equipe, mais de um tento por partida...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 20:01

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 20:01

Crédito: Divulgação/Baniyas
Na última semana, João Pedro, centroavante titular do Baniyas anotou dois gols na vitória por 3 a 1 em cima do Al-Fujairah pela UAE League e ajudou o time dos Emirados Árabes a somar três pontos importantes para o início da temporada, além de levar o prêmio de melhor jogador da semana na Liga.
O atacante brasileiro chegou ao Baniyas nesta temporada via empréstimo do Al-Dhafra e já soma quatro gols nos três primeiros jogos pela equipe. Porém, a boa fase de João dura desde a temporada passada, somando 15 gols nas últimas 14 partidas, média de mais de um tento por duelo no período.
- Fico muito feliz com o prêmio que recebi, a confiança tá alta, vou trabalhar duro para que minha boa fase se mantenha por um longo período, não posso deixar o rendimento cair para continuar colhendo bons frutos - disse.
O Baniyas é o atual líder da UAE League com duas vitórias em dois jogos e também está com uma boa vantagem nas oitavas de final da Etisalat Cup após vencer o Hatta Club por dois gols de diferença. A próxima partida do time na temporada é pela Liga contra o Khor Fakkan e eles contam com mais uma boa atuação de João Pedro para manter o alto desempenho.
- Quero seguir balançando as redes e contribuindo para os resultados positivos do time. O próximo jogo é difícil então teremos que ter a atenção redobrada para levar os três pontos pra casa - concluiu.

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