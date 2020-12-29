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futebol

Em alta no Vizela, Cassiano foca em acesso com o clube em Portugal

Atacante vive bom momento e garantiu que a equipe
está motivada para conseguir o objetivo
...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 12:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2020 às 12:39
Crédito: Pedro Loureiro / Divulgação
Um dos principais nomes do Vizela nesta época, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, destacou o desejo de ver a equipe crescendo de produção nas próximas rodadas da segunda liga portuguesa. De acordo com o jogador, a meta de todos é melhorar a posição da equipe na tabela da disputa.
- Vamos lutar muito para que a equipe continue crescendo de produção e possa melhorar sua posição na tabela de classificação da disputa. O grupo está muito motivado para continuar firme na briga pelo acesso - afirmou.Cassiano revelou a vontade de brigar pela artilharia da disputa.
- Atacante vive de gols e comigo não é diferente. Estou trabalhando para fazer gols e, quem sabe, para brigar pela artilharia da disputa esse ano.

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