Em alta no Vizela, Cassiano foca em acesso com o clube em Portugal

Crédito: Pedro Loureiro / Divulgação

Um dos principais nomes do Vizela nesta época, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, destacou o desejo de ver a equipe crescendo de produção nas próximas rodadas da segunda liga portuguesa. De acordo com o jogador, a meta de todos é melhorar a posição da equipe na tabela da disputa.

- Vamos lutar muito para que a equipe continue crescendo de produção e possa melhorar sua posição na tabela de classificação da disputa. O grupo está muito motivado para continuar firme na briga pelo acesso - afirmou.Cassiano revelou a vontade de brigar pela artilharia da disputa.