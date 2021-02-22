Em alta no Vizela, Cassiano destaca briga por artilharia em Portugal

Um dos principais nomes do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, destacou a briga pela artilharia na segunda divisão de Portugal. Para ele, a meta é manter esse ritmo para terminar o campeonato com essa conquista individual. Neste momento, o centroavante contabiliza nove tentos.- Vou continuar trabalhando muito para manter essa boa média de gols e essa intensidade na temporada. O grupo tem me ajudado muito. Espero encerrar a época com gols e boas atuações - afirmou.
Cassiano ainda pediu intensidade máxima da equipe na época para buscar o acesso nesta temporada.
- Estamos nesta briga pelo acesso esse ano. Queremos encerrar a época com essa importante conquista para o clube.