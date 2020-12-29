Em alta no Tondela, Bebeto quer evolução e sequência em Portugal

Titular do Tondela nesta temporada, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, destacou o desejo de ver a equipe evoluindo nesta sequência da temporada. Segundo o jogador, com passagem pelo Marítimo recentemente, a meta de todos é melhorar o rendimento em campo.- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para evoluir. Temos tudo para conquistar esse objetivo - disse o jogador.
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Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é fazer um grande ano com a camisa do clube.
- Estou muito motivado para essa temporada. Tenho me dedicado muito para ajudar o Tondela dentro e fora de campo. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano.