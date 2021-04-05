Em alta no Tondela, Bebeto quer evolução da equipe na temporada

Titular absoluto no Tondela e um dos nomes da equipe na época, o lateral-direito Bebeto destacou o ótimo momento que vive com a camisa do clube porutguês. Segundo o jogador, com passagens pelo Bahia e Marítimo, seu desejo é continuar crescendo de produção com todos no grupo.- Estou muito feliz com esse momento que tenho vivido com a camisa do Tondela. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando e ajudando o clube a conquistar seus objetivos nos próximos meses - disse o jogador.