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futebol

Em alta no Tondela, Bebeto quer evolução da equipe na temporada

Lateral brasileiro é destaque na equipe
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Publicado em 05 de Abril de 2021 às 11:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 11:48
Crédito: Bebeto espera crescimento do Tondela na temporada (Divulgação/Tondela
Titular absoluto no Tondela e um dos nomes da equipe na época, o lateral-direito Bebeto destacou o ótimo momento que vive com a camisa do clube porutguês. Segundo o jogador, com passagens pelo Bahia e Marítimo, seu desejo é continuar crescendo de produção com todos no grupo.- Estou muito feliz com esse momento que tenho vivido com a camisa do Tondela. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando e ajudando o clube a conquistar seus objetivos nos próximos meses - disse o jogador.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Ainda de acordo com o atleta, o plantel tem feito de tudo para evoluir na época.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção e para que possa melhorar seu rendimento em campo para terminar o ano com vitórias.

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