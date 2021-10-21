Em alta no Songkhla, Natan Oliveira marca gol de placa e garante vitória da equipe na Tailândia

Um dos principais atacantes do futebol tailandês nas últimas temporada, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, que hoje defende o Songkhla, marcou um gol de placa na vitória do seu time sobre o Satun United na terceira fase da Copa da Tailândia por 1 a 0. De bicicleta, o atleta garantiu o triunfo do grupo no confronto.- Sem dúvida, foi um dos gols mais bonitos da minha carreira. Estou muito feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe neste confronto. Agradeço ao grupo pela confiança. Estou vivendo um momento muito especial - concluiu Natan Oliveira.
Ainda de acordo com o atleta, o elenco vai com tudo para conquistar o acesso esse ano.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa conquistar o acesso esse ano. Vamos lutar muito para que isso seja possível - concluiu o jogador brasileiro do Songkhla.