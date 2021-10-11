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Em alta no Songkhla, Natan Oliveira destaca momento especial na Tailândia e foca em artilharia

Atacante é um dos principais jogadores do país
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LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 13:56

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 13:56

Crédito: Natan Oliveira faz bom trabalho no futebol tailandês (Divulgação / Songkhla
Um dos principais atacantes do futebol tailandês nas últimas temporada, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, que hoje defende o Songkhla, espera brigar pela artilharia do ano no país. Para ele, essa conquista será muito especial.- Tenho isso como objetivo: brigar pela artilharia da temporada no país. Estou trabalhando para que os gols saiam como estou planejando. Vou me empenhar ao máximo para marcar e para ajudar o grupo nestas próximas partidas.
Ainda de acordo com o atleta, o elenco vai com tudo para conquistar o acesso esse ano.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa conquistar o acesso esse ano. Vamos lutar muito para que isso seja possível.

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