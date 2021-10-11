Em alta no Songkhla, Natan Oliveira destaca momento especial na Tailândia e foca em artilharia

Um dos principais atacantes do futebol tailandês nas últimas temporada, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, que hoje defende o Songkhla, espera brigar pela artilharia do ano no país. Para ele, essa conquista será muito especial.- Tenho isso como objetivo: brigar pela artilharia da temporada no país. Estou trabalhando para que os gols saiam como estou planejando. Vou me empenhar ao máximo para marcar e para ajudar o grupo nestas próximas partidas.