Em alta no Shimizu, Valdo almeja marca de cinquenta jogos pelo clube

Em grande momento no futebol japonês vestindo a camisa do Shimizu, o zagueiro Valdo, ex-Ceará revelou estar ansioso para passar dos cinquenta jogos com a camisa do clube em 2021. Segundo o defensor, seu desejo é bater essa meta nos próximos meses.

- Vou trabalhar muito para alcançar essa meta dos cinquenta jogos com a camisa do clube. Estou muito motivado para isso. É o início de uma história que tenho construído com muita dedicação ao clube. Vou me empenhar ao máximo para melhorar ainda mais meus números por aqui - disse.Ainda de acordo com o atleta, o elenco vai com tudo para fazer uma grande temporada.