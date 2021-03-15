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futebol

Em alta no Shimizu, Valdo almeja marca de cinquenta jogos pelo clube

Zagueiro vem passando por ótimo momento no Japão e quer fazer grande temporada com a equipe
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Publicado em 15 de Março de 2021 às 12:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 12:16
Crédito: Divulgação
Em grande momento no futebol japonês vestindo a camisa do Shimizu, o zagueiro Valdo, ex-Ceará revelou estar ansioso para passar dos cinquenta jogos com a camisa do clube em 2021. Segundo o defensor, seu desejo é bater essa meta nos próximos meses.
- Vou trabalhar muito para alcançar essa meta dos cinquenta jogos com a camisa do clube. Estou muito motivado para isso. É o início de uma história que tenho construído com muita dedicação ao clube. Vou me empenhar ao máximo para melhorar ainda mais meus números por aqui - disse.Ainda de acordo com o atleta, o elenco vai com tudo para fazer uma grande temporada.
- Temos condições de fazer uma grande temporada esse ano. O grupo é bom e vem fazendo bons jogos nas últimas semanas. Isso é importante.

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