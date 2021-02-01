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Em alta no Shimizu S-Pulse e no Japão, Carlinhos quer passar dos cinquenta jogos no clube em 2021

Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático
...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 11:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 11:17
Crédito: Carlinhos é um dos principais destaques do Shimizu S-Pulse na temporada (Divulgação/Shimizu
Principal destaques do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês em 2020, o atacante Carlinhos, que tem vinte e nove jogos e dez gols com a camisa do clube, falou sobre a expectativa de melhorar esses números em 2021. Para ele, a meta é continuar crescendo com todos no elenco.- O ano de 2020 já foi muito especial para mim dentro e fora de campo. Me adaptei rápido ao futebol japonês e isso ajudou muito. Agora é manter o ritmo para melhorar os números com a camisa do Shimizu. Espero passar dos cinquenta jogos neste ano com o clube e, quem sabe, dobrar o número de gols que fiz na última temporada - disse.
Segundo o jogador, a equipe tem tudo para fazer uma grande época.
- O elenco vem se preparando para fazer um grande ano, com a equipe buscando as primeiras posições na J-League. Isso vai ser muito importante para todos. Acreditamos muito na força do grupo para que isso aconteça.

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