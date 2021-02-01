Em alta no Shimizu S-Pulse e no Japão, Carlinhos quer passar dos cinquenta jogos no clube em 2021

Principal destaques do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês em 2020, o atacante Carlinhos, que tem vinte e nove jogos e dez gols com a camisa do clube, falou sobre a expectativa de melhorar esses números em 2021. Para ele, a meta é continuar crescendo com todos no elenco.- O ano de 2020 já foi muito especial para mim dentro e fora de campo. Me adaptei rápido ao futebol japonês e isso ajudou muito. Agora é manter o ritmo para melhorar os números com a camisa do Shimizu. Espero passar dos cinquenta jogos neste ano com o clube e, quem sabe, dobrar o número de gols que fiz na última temporada - disse.