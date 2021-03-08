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futebol

Em alta no Shimizu S-Pulse, Carlinhos quer briga nas cabeças com a equipe japonesa

Atacante brasileiro vem passando por grande momento no futebol asiático e foi um dos principais nomes de seu clube na última temporada
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Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 15:13
Crédito: Divulgação/Shimizu
Principal nome do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês na última época, o atacante Carlinhos, escolhido pela torcida do clube como principal nome da agremiação em 2020, falou sobre essa ótima fase que vive. Segundo o atleta, com passagem pelo Lugano, a meta é crescer ainda mais no Japão.
Veja a tabela do Inglês- O ano passado foi praticamente perfeito para mim dentro e fora de campo. Os números mostram isso. Tenho a responsabilidade, agora, de melhorar ainda mais esses números em 2021. Estou muito motivado e ciente do que tenho que fazer para superar a temporada passada - disse.
Segundo o jogador, o Shimizu quer fazer uma ótima época esse ano.
- O grupo é bom. Temos uma boa base e isso conta muito a nosso favor. Vamos trabalhar para brigar entre os primeiros colocados da J-League do início ao fim do campeonato - falou o jogador.

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