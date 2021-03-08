Em alta no Shimizu S-Pulse, Carlinhos quer briga nas cabeças com a equipe japonesa

Crédito: Divulgação/Shimizu

Principal nome do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês na última época, o atacante Carlinhos, escolhido pela torcida do clube como principal nome da agremiação em 2020, falou sobre essa ótima fase que vive. Segundo o atleta, com passagem pelo Lugano, a meta é crescer ainda mais no Japão.

Veja a tabela do Inglês- O ano passado foi praticamente perfeito para mim dentro e fora de campo. Os números mostram isso. Tenho a responsabilidade, agora, de melhorar ainda mais esses números em 2021. Estou muito motivado e ciente do que tenho que fazer para superar a temporada passada - disse.

Segundo o jogador, o Shimizu quer fazer uma ótima época esse ano.