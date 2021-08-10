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futebol

Em alta no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes quer título chinês em 2021

Atacante está passando por ótimo momento na carreira
...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 15:45
Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG
Em alta no Shanghai SIPG desde o ano passado, o atacante Ricardo Lopes falou sobre a motivação para continuar crescendo de produção com a camisa do clube chinês. Segundo ele, a meta é fazer um ótimo segundo semestre.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22- Estou lutando para melhorar ainda mais meus números no clube e para crescer com todos. Quero continuar neste ritmo forte que estou para contribuir com o crescimento da equipe. Estou muito motivado - disse.
+ Veja o valor de mercado de cada jogador da provável escalação do PSG com Messi
Segundo Ricardo, o grupo vai lutar pelo título chinês.
- Nossa meta é terminar o ano com essa conquista, que será muito importante para o clube e para nós jogadores. Vamos lutar muito para que isso seja possível.

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