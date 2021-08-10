Em alta no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes quer título chinês em 2021

Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG

Em alta no Shanghai SIPG desde o ano passado, o atacante Ricardo Lopes falou sobre a motivação para continuar crescendo de produção com a camisa do clube chinês. Segundo ele, a meta é fazer um ótimo segundo semestre.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22- Estou lutando para melhorar ainda mais meus números no clube e para crescer com todos. Quero continuar neste ritmo forte que estou para contribuir com o crescimento da equipe. Estou muito motivado - disse.

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Segundo Ricardo, o grupo vai lutar pelo título chinês.