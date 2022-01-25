Em alta no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes espera grande 2022 no clube

Uma das esperanças de gols do Shanghai SIPG, o atacante brasileiro Ricardo Lopes está focado no ano de 2022 no clube chinês. Segundo o jogador, a meta é fazer uma temporada de alto nível para ajudar o grupo ao longo dela.+ Sergio Ramos marca seu primeiro gol, Messi retorna e PSG goleia o Reims no Francês

- Vou trabalhar muito para fazer uma grande temporada com todos, de alto nível, e para ajudar dentro de campo ao longo de 2022. Estou muito motivado para fazer um ano de ótimos números com a camisa do clube - disse o atleta, antes de completar:

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- Tenho certeza que o elenco fará uma grande temporada em 2022. Vamos trabalhar muito para que tudo saia como estamos planejando ao longo deste ano - emendou o jogador.