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futebol

Em alta no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes espera crescimento no clube chinês

Atacante brasileiro que atua na China está passando por ótimo momento na carreira atuando pelo Shanghai SIPG
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Publicado em 15 de Junho de 2021 às 15:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 15:16
Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG
Destaque do Shanghai SIPG neste início de temporada, o atacante Ricardo Lopes falou sobre a motivação para continuar crescendo de produção com a camisa do clube chinês. Segundo ele, a meta é fazer um ótimo segundo semestre.
Veja a tabela da Eurocopa- Estou trabalhando muito para manter essa intensidade dentro de campo para ajudar o grupo nestas próximas partidas. Vou me dedicar ao máximo nesta sequência de 2021 para melhorar ainda mais meus números no clube - disse o brasileiro.
Segundo Ricardo Lopes, o grupo do Shanghai SIPG espera lutar pelo título chinês.
- Estamos trabalhando muito para crescermos na temporada e para brigarmos pelo título do campeonato. O grupo sabe da importância disso - concluiu o atacante.

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