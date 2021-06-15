Em alta no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes espera crescimento no clube chinês

Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG

Destaque do Shanghai SIPG neste início de temporada, o atacante Ricardo Lopes falou sobre a motivação para continuar crescendo de produção com a camisa do clube chinês. Segundo ele, a meta é fazer um ótimo segundo semestre.

Veja a tabela da Eurocopa- Estou trabalhando muito para manter essa intensidade dentro de campo para ajudar o grupo nestas próximas partidas. Vou me dedicar ao máximo nesta sequência de 2021 para melhorar ainda mais meus números no clube - disse o brasileiro.

Segundo Ricardo Lopes, o grupo do Shanghai SIPG espera lutar pelo título chinês.