Em alta no São Paulo, Arboleda mira mais títulos: 'Quero fazer história'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Após a conquista de seu primeiro título com a camisa do São Paulo, o zagueiro Arboleda quer levantar ainda mais taças em 2021. O defensor se sobressaiu na defesa ao lado de Miranda e foi um dos principais destaques da zaga tricolor na campanha do Paulistão.

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Em alta tanto com a torcida quanto com o técnico Hernán Crespo, o equatoriano se reencontrou em sua melhor fase e declarou seu amor pelo São Paulo, clube em que está desde 2017.

VEJA A TABELA E SIMULE JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO – Eu amo esse clube. É uma felicidade enorme em ser campeão com a camisa do São Paulo, tem sido a realização de um sonho. Nós merecíamos muito esse título por tudo que passamos nos últimos anos. Quero fazer história aqui e deixar meu nome marcado entre os grandes do clube – afirmou o zagueiro.

Com Arboleda em campo, o São Paulo não sabe o que é perder em 2021. Entre partidas da Copa Libertadores e Paulistão, o zagueiro acumula 12 vitórias e quatro empates - além de ter balançado as redes contra, respectivamente, Botafogo-SP, São Caetano e Mirassol - desde que o treinador argentino assumiu o comando da equipe. Entretanto, o zagueiro não está satisfeito apenas com a conquista do Paulistão e mira mais títulos com o São Paulo nesta temporada.