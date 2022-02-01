Em alta no Samut Prakan City, Samuel espera crescimento com a equipe na temporada

O atacante Samuel, ex-Fluminense, agora no Samut Prakan, quer intensidade máxima da equipe na sequência da atual temporada. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol árabe e coreano, a meta é fazer uma boa segunda parte do campeonato.- Nossa equipe tem trabalhado muito para crescer nestes próximos jogos e para encerrar a temporada com vitórias e boas apresentações. Vamos procurar manter um ritmo forte para que isso seja possível - disse.