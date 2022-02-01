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futebol

Em alta no Samut Prakan City, Samuel espera crescimento com a equipe na temporada

Atacante ex-Fluminense é a esperança de gols da equipe
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Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 13:05
O atacante Samuel, ex-Fluminense, agora no Samut Prakan, quer intensidade máxima da equipe na sequência da atual temporada. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol árabe e coreano, a meta é fazer uma boa segunda parte do campeonato.- Nossa equipe tem trabalhado muito para crescer nestes próximos jogos e para encerrar a temporada com vitórias e boas apresentações. Vamos procurar manter um ritmo forte para que isso seja possível - disse.
Samuel revelou a vontade de melhorar seus números no país.
- Estou muito feliz na Tailândia e buscando construir a minha história aqui. Vou trabalhar muito para evoluir e para fazer grandes jogos no país.
Crédito: SamuelvivebommomentonaTailândia(Divulgação/SamutPrakan

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