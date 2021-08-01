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Em alta no Rizespor, Fabrício Baiano foca em grande ano na Turquia

Volante vem se destacando na Turquia
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Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 11:30
Crédito: Fabrício Baiano quer fazer boa campanha com o Rizespor (Divulgação / Rizespor
Em ótimo momento no Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o desejo de crescer com a camisa do clube neste ano. Para ele, essa temporada tem tudo para ser ainda mais especial individualmente.- Esse ano tem tudo para ser ainda melhor para mim individualmente. Estou muito focado e motivado para fazer um grande trabalho com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo para melhorar ainda mais meus números no clube - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o elenco quer fazer um grande ano em 2021/2022.
- Nosso elenco está muito bem, crescendo no dia a dia e melhorando o desempenho em campo. Vamos procurar manter a intensidade para fazer um grande ano.

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