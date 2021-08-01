Em alta no Rizespor, Fabrício Baiano foca em grande ano na Turquia

Em ótimo momento no Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o desejo de crescer com a camisa do clube neste ano. Para ele, essa temporada tem tudo para ser ainda mais especial individualmente.- Esse ano tem tudo para ser ainda melhor para mim individualmente. Estou muito focado e motivado para fazer um grande trabalho com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo para melhorar ainda mais meus números no clube - disse.