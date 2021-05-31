Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em alta no Rizespor, Fabrício Baiano fala sobre momento especial na Turquia

Volante brasileiro com passagens por Vasco da Gama e Coritiba vem se destacando na Turquia pelo Rizespor
...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 16:29
Crédito: Divulgação / Rizespor
Em alta com a camisa do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube turco. Feliz com a evolução que teve com o elenco, o jogador revelou estar vivendo o melhor momento da sua carreira.- Estou muito feliz com o que vem acontecendo comigo desde que cheguei a Turquia. Sem dúvida, é uma fase especial e isso é consequência de um trabalho forte que tenho feito. Vou manter isso apra continuar crescendo - disse o jogador.
Ainda de acordo com o jogador, o elenco tem tudo para fazer uma grande temporada na próxima época.
- Temos um bom elenco e que se reforçará para a próxima temporada, que promete muito para o clube. Vamos lutar para fazer um grande ano - concluiu Fabrício Baiano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados