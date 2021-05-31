Em alta no Rizespor, Fabrício Baiano fala sobre momento especial na Turquia

Em alta com a camisa do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube turco. Feliz com a evolução que teve com o elenco, o jogador revelou estar vivendo o melhor momento da sua carreira.- Estou muito feliz com o que vem acontecendo comigo desde que cheguei a Turquia. Sem dúvida, é uma fase especial e isso é consequência de um trabalho forte que tenho feito. Vou manter isso apra continuar crescendo - disse o jogador.