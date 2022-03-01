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Em alta no Omã, Erick Luis espera fazer grande reta final de temporada pelo Ittihad

Atacante quer crescer no futebol do país
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LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 17:55

Publicado em 01 de Março de 2022 às 17:55

Atualmente no Omã, o atacante Erick Luís, que defende o Al-Ittihad, do Omã, destacou o bom momento que vive no clube. Segundo o jogador, a meta é fazer uma ótima sequência com todos nos próximos meses.- Estou fazendo um bom início aqui no Omã e muito feliz com esse crescimento. Vou continuar trabalhando para que as coisas saiam como estou planejando nos próximos meses. Quero terminar o ano fazendo gols - disse.
Líder do Campeonato Saudita, #Erick Luis destacou que o elenco tem tudo para terminar o ano com vitórias.
- Vamos lutar muito para fazer uma grande reta final de temporada e para que as coisas saiam como estamos planejando - revelou Erick Luis.
Crédito: (Foto:Divulgação

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