Em alta no Omã, Erick Luis espera fazer grande reta final de temporada pelo Ittihad

Atualmente no Omã, o atacante Erick Luís, que defende o Al-Ittihad, do Omã, destacou o bom momento que vive no clube. Segundo o jogador, a meta é fazer uma ótima sequência com todos nos próximos meses.- Estou fazendo um bom início aqui no Omã e muito feliz com esse crescimento. Vou continuar trabalhando para que as coisas saiam como estou planejando nos próximos meses. Quero terminar o ano fazendo gols - disse.