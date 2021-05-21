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futebol

Em alta no Novorizontino, Bruno Aguiar comemora título do Troféu Interior

O Zagueiro vem fazendo ótimo ano no Tigre, e revelou a importância de levantar a taça após vitória sobre a Ponte Preta para a continuidade da temporada...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 18:31
Crédito: Maria Paula / Divulgação / Novorizontino
Em bom momento no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, comemorou o título do Troféu Interior conquistado após o triunfo sobre a Ponte Preta nesta última quinta-feira (20). Segundo o jogador, isso foi muito importante para o grupo.
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- O grupo fez um grande jogo diante da Ponte Preta e mereceu o resultado. Vencer o Troféu Interior antes da Série C foi um fato importante para o elenco. Estamos no caminho certo para que tenhamos sucesso durante o segundo semestre - afirmou.
VEJA DATAS DOS JOGOS DA SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIROSegundo Aguiar, sua fase tem sido muito especial.
- Estou vivendo uma fase muito especial e agradeço ao clube por isso. Vou continuar me dedicando muito para manter esse histórico aqui. - concluiu.

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