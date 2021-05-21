Em alta no Novorizontino, Bruno Aguiar comemora título do Troféu Interior

Crédito: Maria Paula / Divulgação / Novorizontino

Em bom momento no Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, comemorou o título do Troféu Interior conquistado após o triunfo sobre a Ponte Preta nesta última quinta-feira (20). Segundo o jogador, isso foi muito importante para o grupo.

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- O grupo fez um grande jogo diante da Ponte Preta e mereceu o resultado. Vencer o Troféu Interior antes da Série C foi um fato importante para o elenco. Estamos no caminho certo para que tenhamos sucesso durante o segundo semestre - afirmou.

VEJA DATAS DOS JOGOS DA SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIROSegundo Aguiar, sua fase tem sido muito especial.