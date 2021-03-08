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futebol

Em alta no na Tailândia, Vander comemora ótimo ano no Bangkok United

Meio-campista teve uma grande temporada e promete empenho para melhorar ainda mais...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 11:26
Crédito: Vander é um dos principais jogadores do Bangkok United (Divulgação / Bangkok United
Principal nome do futebol tailandês nas últimas épocas, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, revelou o desejo de melhorar seus números com a camisa do Bangkok United. Segundo o jogador, sua meta é crescer de produção nos próximos meses para terminar bem a temporada.
- Vou trabalhar muito para melhorar ainda mais meus números no clube e para fazer um grande fim de campeonato. Estou muito motivado com tudo que vem acontecendo. Espero continuar ajudando o Bangkok a conquistar seus objetivos nos próximos meses - disseAinda de acordo com o jogador, o elenco tem procurado melhorar seu desempenho em campo em 2021.
- A equipe tem trabalhado muito para melhorar os números e para crescer de produção. Vamos procurar manter um ritmo forte até o fim.

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