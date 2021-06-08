Em alta no Mundo Árabe, Muralha fala sobre próximos planos na carreira

Destaque do Al Hazem e titular da equipe árabe que conquistou o título da segunda liga no país, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, comemorou uma temporada perfeita com a camisa do clube. Segundo o jogador, tudo que aconteceu neste ano foi especial para ele dentro de campo.
- Fiz uma temporada de alto nível novamente e fico feliz por isso. Tenho trabalhado muito para continuar fazendo a minha história no futebol árabe. Estou muito motivado para essas próximas temporadas. Esse último ano foi muito especial para mim - disse o jogador.
O jogador brasileiro falou, ainda, que sua ideia é permanecer no futebol árabe por muitos anos.
- Minha ideia é permanecer no futebol árabe. Estamos conversando. O mais importante é estar tranquilo agora para tomar a melhor decisão - concluiu o atleta.