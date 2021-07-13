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futebol

Em alta no Mundo Árabe, Everton destaca crescimento no Al Adalah, da Arábia Saudita

Atacante brasileiro revelado pelo Sport vem passando por ótimo momento atuando pela equipe do Al Adalah
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Publicado em 13 de Julho de 2021 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 16:19
Crédito: Divulgação / Al Adalah
Artilheiro e principal nome do do Al Adalah na última temporada, o atacante Everton, revelado nas categorias de base do Sport, comemorou o grande momento que vive na carreira. Segundo o atleta, seu crescimento foi importante nesta época que passou.
Veja a tabela do Espanhol- Na última temporada tive em campo em todos os jogos da equipe e fiz um grande ano. Isso mostra a evolução que tive neste ano que passou. Trabalhei muito para atingir esse nível de atuação - disse o atacante brasileiro que atua na Arábia Saudita.
Ainda de acordo com o jogador brasileiro, sua ideia é permanecer no futebol árabe por muitos anos.
- Minha ideia é ficar na região por mais alguns anos. Gosto muito do futebol árabe e tive sempre ótimas passagens por lá - concluiu o jogador da equipe do Al Adalah.

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