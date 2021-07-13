Em alta no Mundo Árabe, Everton destaca crescimento no Al Adalah, da Arábia Saudita

Crédito: Divulgação / Al Adalah

Artilheiro e principal nome do do Al Adalah na última temporada, o atacante Everton, revelado nas categorias de base do Sport, comemorou o grande momento que vive na carreira. Segundo o atleta, seu crescimento foi importante nesta época que passou.

Veja a tabela do Espanhol- Na última temporada tive em campo em todos os jogos da equipe e fiz um grande ano. Isso mostra a evolução que tive neste ano que passou. Trabalhei muito para atingir esse nível de atuação - disse o atacante brasileiro que atua na Arábia Saudita.

Ainda de acordo com o jogador brasileiro, sua ideia é permanecer no futebol árabe por muitos anos.