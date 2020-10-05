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Em alta no Muharraq, ex-Sport Everton comemora ótima fase

Atacante é um dos principais nomes do clube coreano...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 11:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 11:17
Crédito: Divulgação/Muharraq
Principal destaque do Muharraq, o atacante Everton, ex-Marítimo e Sport, falou sobre a ótima fase que vive com a camisa do clube do Bahrein nesta temporada. Segundo o jogador, que atuou recentemente no futebol coreano, seu desejo é continuar melhorando sua produção com todos no grupo.
- Essa temporada tem sido muito especial para mim individualmente. Tenho me dedicado muito para continuar evoluindo e melhorando meus números no clube e no país. Vou manter esse ritmo forte para ajudar a todos. Espero que essa sequência da temporada seja ainda melhor para mim e para o Muharraq - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o clube fez uma grande época neste ano.
- Faço uma avaliação positiva da temporada que fizemos. Voltamos bem após a pandemia e isso foi importante. Todos se dedicaram muito durante a época.

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