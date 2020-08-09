Em alta no Muharraq, Everton foca em passar dos 50 jogos no clube

Crédito: Divulgação / Muharraq

Um dos principais nomes do Muharraq, do Bahrein, o atacante Everton revelou o desejo de chegar aos 50 jogos pelo clube asiático. De acordo com o jogador, sua meta é continuar neste ritmo forte para conquistar esse importante objetivo.

- Desde que retornei ao futebol do Bahrein para vestir a camisa do Muharraq tenho me dedicado muito para conquistar meus objetivos no clube. Venho trabalhando muito para alcançar minhas metas por aqui. Vou procurar manter esse ritmo forte para ajudar o grupo dentro e fora de campo e para chegar a esse jogo de número 50 no clube - disse.

Ainda de acordo com o atleta, que também atuou no Sport, Marítimo-POR, e no futebol da Coreia do Sul, a meta da equipe é manter um ritmo forte nos próximos meses.