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futebol

Em alta no Muharraq, Everton foca em passar dos 50 jogos no clube

Atacante brasileiro, que passou pelo Sport, é um dos principais nomes da equipe asiática...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 15:42

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 15:42

Crédito: Divulgação / Muharraq
Um dos principais nomes do Muharraq, do Bahrein, o atacante Everton revelou o desejo de chegar aos 50 jogos pelo clube asiático. De acordo com o jogador, sua meta é continuar neste ritmo forte para conquistar esse importante objetivo.
- Desde que retornei ao futebol do Bahrein para vestir a camisa do Muharraq tenho me dedicado muito para conquistar meus objetivos no clube. Venho trabalhando muito para alcançar minhas metas por aqui. Vou procurar manter esse ritmo forte para ajudar o grupo dentro e fora de campo e para chegar a esse jogo de número 50 no clube - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que também atuou no Sport, Marítimo-POR, e no futebol da Coreia do Sul, a meta da equipe é manter um ritmo forte nos próximos meses.
- Nosso elenco tem muita qualidade e vem trabalhando para melhorar seu desempenho em campo nesta sequência. Vamos procurar manter a intensidade para conquistarmos nossos objetivos nos próximos meses.

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