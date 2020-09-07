Em alta no Muharraq, Everton comemora ótima fase no clube

Crédito: Everton vibra com boa fase na equipe do Bahrein(Divulgação / Muharraq

Principal nome do Muharraq, o atacante Everton, ex-Marítimo e Sport, falou sobre a boa fase que vive com a camisa do clube do Bahrein neste ano. Segundo o atleta, que atuou recentemente no futebol coreano, seu desejo é continuar crescendo de produção com todos no grupo nos próximos meses.

- Esse ano, apesar da pandemia, foi muito bom para mim . Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que retornei ao Bahrein. Agora é continuar trabalhando muito para permanecer conquistando meus objetivos no país. Estou muito motivado para que isso seja possível - disse.

Ainda de acordo com o atleta, a meta do Muharraq é o título do país.