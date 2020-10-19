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futebol

Em alta no mercado árabe, ex-Sport Everton assina com o Al Adalah

Atacante vem passando por ótimo momento no futebol do país
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Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 11:27
Crédito: Divulgação / Al Adalah
Principal destaque do Muharraq nos últimos anos, o atacante Everton, ex-Marítimo e Sport, assinou com o Al Adalah para as próximas épocas. Feliz com o novo desafio na carreira, o jogador, que atuou no Marítimo e na Coreia do Sul, falou sobre a expectativa para esse projeto na Arábia Saudita.
- Estou muito feliz com essa oportunidade de atuar no futebol da Arábia Saudita e muito motivado em fazer um grande ano com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo para fazer uma temporada perfeita, de gols e conquistas. Espero que seja um ano especial para todos aqui no clube - disse.
Ainda de acordo com o atleta, a meta do clube é chegar à primeira divisão local.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa fazer um grande ano e conquiste o acesso nesta temporada. Estamos muito motivados para que isso seja possível.

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