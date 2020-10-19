Em alta no mercado árabe, ex-Sport Everton assina com o Al Adalah

Crédito: Divulgação / Al Adalah

Principal destaque do Muharraq nos últimos anos, o atacante Everton, ex-Marítimo e Sport, assinou com o Al Adalah para as próximas épocas. Feliz com o novo desafio na carreira, o jogador, que atuou no Marítimo e na Coreia do Sul, falou sobre a expectativa para esse projeto na Arábia Saudita.

- Estou muito feliz com essa oportunidade de atuar no futebol da Arábia Saudita e muito motivado em fazer um grande ano com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo para fazer uma temporada perfeita, de gols e conquistas. Espero que seja um ano especial para todos aqui no clube - disse.

Ainda de acordo com o atleta, a meta do clube é chegar à primeira divisão local.