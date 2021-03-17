Em alta no Lviv, China fala sobre números positivos na Ucrânia

Crédito: Divulgação / Lviv

O elenco do Lviv segue trabalhando forte para crescer de produção no Campeonato Ucraniano. Principal nome do clube atualmente e titular absoluto da equipe, o meia-atacante brasileiro China falou sobre sua temporada, que tem sido a melhor da sua carreira em termos de números e boas atuações.

- Esse ano tem sido muito especial para mim. Tenho atuado em alto nível e feito bons jogos ao longo de toda a temporada. Estou feliz por isso. Venho trabalhando muito para continuar crescendo dentro de campo e para terminar o ano com essa mesma intensidade. Os números mostram isso - disse.Ainda para o atleta, algumas coisas estão surgindo e um possível acerto com o Brasil não está descartado.