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futebol

Em alta no Lviv, China fala sobre números positivos na Ucrânia

Atacante é um dos destaques da equipe nesta atual temporada
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Publicado em 17 de Março de 2021 às 11:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 11:10
Crédito: Divulgação / Lviv
O elenco do Lviv segue trabalhando forte para crescer de produção no Campeonato Ucraniano. Principal nome do clube atualmente e titular absoluto da equipe, o meia-atacante brasileiro China falou sobre sua temporada, que tem sido a melhor da sua carreira em termos de números e boas atuações.
- Esse ano tem sido muito especial para mim. Tenho atuado em alto nível e feito bons jogos ao longo de toda a temporada. Estou feliz por isso. Venho trabalhando muito para continuar crescendo dentro de campo e para terminar o ano com essa mesma intensidade. Os números mostram isso - disse.Ainda para o atleta, algumas coisas estão surgindo e um possível acerto com o Brasil não está descartado.
- Fico feliz pelo reconhecimento. Algumas coisas estão surgindo em clubes europeus e no Brasil também. Seria um sonho atuar em um Campeonato Brasileiro. Vou deixar nas mãos dos empresários que estão resolvendo isso. Quero terminar a temporada com o mesmo nível de atuação.

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