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Em alta no Lechia Gdansk, ex-Grêmio Conrado foca em sequência da equipe na temporada

Lateral tem se destacado no futebol polonês e quer se aproximar dos primeiros colocados...
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Publicado em 

20 dez 2020 às 16:12

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 16:12

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk
Destaque e titular do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre a vontade do grupo em conquistar uma boa sequência na Liga para voltar a se aproximar dos primeiros colocados da disputa. Segundo o jogador, com passagem pelo Oeste e Figueirense, a meta de todos é brigar por vaga na Liga Europa novamente.
- Queremos fazer uma boa sequência agora para voltarmos a nos aproximar do grupo dos primeiros colocados. O elenco vem trabalhando muito para que isso seja possível. Vamos manter um ritmo forte agora para crescermos na Liga e na temporada - disse.Conrado ainda destacou seu momento, que tem sido muito especial.
- Estou vivendo um ótimo momento e feliz por isso. Cresci muito desde a minha chegada ao clube e ao futebol polonês e agradeço a todos por isso.

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