Em alta no Lechia Gdansk, ex-Grêmio Conrado foca em sequência da equipe na temporada

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk

Destaque e titular do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre a vontade do grupo em conquistar uma boa sequência na Liga para voltar a se aproximar dos primeiros colocados da disputa. Segundo o jogador, com passagem pelo Oeste e Figueirense, a meta de todos é brigar por vaga na Liga Europa novamente.

- Queremos fazer uma boa sequência agora para voltarmos a nos aproximar do grupo dos primeiros colocados. O elenco vem trabalhando muito para que isso seja possível. Vamos manter um ritmo forte agora para crescermos na Liga e na temporada - disse.Conrado ainda destacou seu momento, que tem sido muito especial.