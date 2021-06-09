Em alta no Lechia Gdansk, Conrado quer grande temporada na Polônia

Em ótima fase vestindo a camisa do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, destacou o desejo de fazer outro grande ano com a agremiação. Segundo o jogador, a meta é melhorar ainda mais seus números com a equipe.- Estou feliz com tudo que tenho passado no clube e por tudo que tem acontecido comigo dentro de campo. Vou continuar trabalhando muito para melhorar ainda mais meus números no clube - disse.
Conrado falou, ainda, sobre o desejo do elenco em fazer uma grande época.
- Vamos lutar muito para que a equipe faça uma grande temporada. O grupo sabe da responsabilidade que terá durante o ano e vai com tudo para fazer uma época perfeita, de grandes resultados.