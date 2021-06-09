Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em alta no Lechia Gdansk, Conrado quer grande temporada na Polônia

Lateral vem se destacando no clube polonês
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2021 às 12:13

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 12:13

Crédito: Conrado busca fazer boa temporada na Polônia (Divulgação / Lechia Gdansk
Em ótima fase vestindo a camisa do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, destacou o desejo de fazer outro grande ano com a agremiação. Segundo o jogador, a meta é melhorar ainda mais seus números com a equipe.- Estou feliz com tudo que tenho passado no clube e por tudo que tem acontecido comigo dentro de campo. Vou continuar trabalhando muito para melhorar ainda mais meus números no clube - disse.
Conrado falou, ainda, sobre o desejo do elenco em fazer uma grande época.
- Vamos lutar muito para que a equipe faça uma grande temporada. O grupo sabe da responsabilidade que terá durante o ano e vai com tudo para fazer uma época perfeita, de grandes resultados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados