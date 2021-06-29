Em alta no Lechia Gdansk, Conrado fala sobre expectativa para próxima época na Polônia

Crédito: (Divulgação / Lechia Gdansk

Em grande momento no Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre a sua expectativa para a próxima época no clube polonês. De acordo com o atleta, que também passou por Figueirense e Oeste, a meta é continuar crescendo no país.

Veja a tabela da Eurocopa- Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Minha evolução foi grande. Quero manter essa intensidade nesta próxima temporada para melhorar ainda mais meus números no clube - disse o jogador.

O lateral brasileiro também falou sobre o desejo do elenco do clube polonês do Lechia Gdansk em fazer uma ótima temporada 21/22. Conrado elogiou a qualidade do elenco da equipe.