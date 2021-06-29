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Em alta no Lechia Gdansk, Conrado fala sobre expectativa para próxima época na Polônia

Lateral brasileiro que atuou no Grêmio vem se destacando no clube polonês do Lechia Gdansk e espera fazer boa temporada
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LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 15:27

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 15:27

Crédito: (Divulgação / Lechia Gdansk
Em grande momento no Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre a sua expectativa para a próxima época no clube polonês. De acordo com o atleta, que também passou por Figueirense e Oeste, a meta é continuar crescendo no país.
Veja a tabela da Eurocopa- Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Minha evolução foi grande. Quero manter essa intensidade nesta próxima temporada para melhorar ainda mais meus números no clube - disse o jogador.
O lateral brasileiro também falou sobre o desejo do elenco do clube polonês do Lechia Gdansk em fazer uma ótima temporada 21/22. Conrado elogiou a qualidade do elenco da equipe.
- O grupo é bom, se conhece bem e tem tudo para fazer uma grande temporada. Vamos lutar muito para que seja um ano de bons resultados para todo - concluiu o brasileiro.

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