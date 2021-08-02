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Em alta no Lechia Gdansk, Conrado, ex-Grêmio, quer chegar aos cinquenta jogos no clube

Lateral-esquerdo revelado pela equipe do Grêmio vem se destacando no clube polonês do Lechia Gadansk
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Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 19:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 19:59
Crédito: Conrado é destaque na Polônia (Divulgação / Lechia Gdansk
Um dos grandes nomes do Lechia Gdansk atualmente, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo de continuar crescendo de produção com a camisa do clube. Segundo o atleta, a meta é melhorar ainda mais o desempenho em campo e os números nos próximos anos.
Veja a tabela do Francês- Vou trabalhar muito para continuar honrando a camisa do Lechia e fazendo a minha história aqui. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube. Espero manter esses bons números no clube - disse.
Conrado falou sobre um outro objetivo: alcançar os cinquenta jogos no clube na equipe do Lechia Gdansk.
- Estou bem próximo de bater essa marca com a camisa do clube e espero que seja em breve. Seria algo muito especial para minha carreira e para a história que tenho construído aqui - concluiu o lateral-esquerdo brasileiro revelado pelo Grêmio.

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