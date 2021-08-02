Em alta no Lechia Gdansk, Conrado, ex-Grêmio, quer chegar aos cinquenta jogos no clube

Crédito: Conrado é destaque na Polônia (Divulgação / Lechia Gdansk

Um dos grandes nomes do Lechia Gdansk atualmente, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo de continuar crescendo de produção com a camisa do clube. Segundo o atleta, a meta é melhorar ainda mais o desempenho em campo e os números nos próximos anos.

Veja a tabela do Francês- Vou trabalhar muito para continuar honrando a camisa do Lechia e fazendo a minha história aqui. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube. Espero manter esses bons números no clube - disse.

Conrado falou sobre um outro objetivo: alcançar os cinquenta jogos no clube na equipe do Lechia Gdansk.