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futebol

Em alta no Lechia Gdansk, Conrado destaca melhor momento da carreira

Se destacando na Polônia, lateral garantiu empenho para construir uma bela história no clube...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 11:30
Crédito: Conrado vive boa fase na Polônia (Divulgação / Lechia Gdansk
Um dos grandes nomes do Lechia Gdansk atualmente, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo de continuar crescendo de produção com a camisa do clube. Segundo o atleta, a meta é melhorar ainda mais o desempenho em campo e os números nos próximos anos.
- Estar no futebol polonês me fez evoluir muito dentro de campo. Eles têm muita dinâmica e estão sempre nos fazendo crescer. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meu desempenho em campo e para construir uma história bonita no clube - disse.Conrado também falou sobre o desejo do grupo em terminar o ano com vitórias.
- Queremos terminar o ano com bons resultados e com o Lechia em uma boa posição na tabela de classificação da Liga”

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