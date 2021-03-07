Em alta no Khalidiya, Bruno Nascimento revela foco para fazer um bom fim de temporada

Um dos destaques dos últimos jogos do Khalidiya, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, revelou o desejo de encerrar a época fazendo bons jogos para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos. Segundo o defensor, o trabalho que tem realizado é muito forte.
- Desde que cheguei ao Bahrein tenho me dedicado muito para construir uma história aqui. Venho trabalhando para melhorar meus números e para crescer de produção com a equipe. Estou muito motivado - afirmou.Ainda de acordo com o defensor, a equipe vai com tudo para terminar bem o ano.
- Estamos em um ritmo forte, fazendo bons jogos e crescendo. A tendência é terminar a temporada com ótimos resultados.