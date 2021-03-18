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futebol

Em alta no Kalba, Wanderson quer grande reta final com o clube

Meio-campista vem fazendo uma grande temporada na equipe dos Emirados Árabes
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Publicado em 18 de Março de 2021 às 09:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 09:28
Crédito: Divulgação / Ittihad Kalba
Um dos destaques do Ittihad Kalba e em ótimo momento nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre a expectativa de todos em encerrar o ano com vitórias. Para ele, o grupo tem tudo para conquistar grandes resultados nos próximos meses.
- Estamos lutando muito para que a equipe evolua e possa terminar o ano com vitórias. O grupo está muito motivado para isso. Temos tudo para encerrarmos a temporada com grandes resultados.Segundo Wanderson, sua fase tem sido muito especial.
- Estou passando por um momento muito especial e trabalhando para continuar crescendo no futebol árabe. Espero que as coisas aconteçam como estou planejando.

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