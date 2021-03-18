Em alta no Kalba, Wanderson quer grande reta final com o clube

Crédito: Divulgação / Ittihad Kalba

Um dos destaques do Ittihad Kalba e em ótimo momento nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre a expectativa de todos em encerrar o ano com vitórias. Para ele, o grupo tem tudo para conquistar grandes resultados nos próximos meses.

- Estamos lutando muito para que a equipe evolua e possa terminar o ano com vitórias. O grupo está muito motivado para isso. Temos tudo para encerrarmos a temporada com grandes resultados.Segundo Wanderson, sua fase tem sido muito especial.