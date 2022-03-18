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futebol

Em alta no Johor, Maurício quer crescimento da equipe em 2022

Zagueiro é o principal nome do Johor
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LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 13:57

Publicado em 18 de Março de 2022 às 13:57

Em grande momento vestindo a camisa do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, espera o grupo confiante para fazer uma ótima sequência em 2022. Segundo o defensor, o desejo de todos no elenco é ter uma temporada de alto nível.- Vamos trabalhar muito para que a equipe faça uma sequência positiva nos próximos jogos e cresça ainda mais na temporada. Temos um ótimo elenco e em condições de fazer um ano de alto nível em 2022 - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é manter a boa fase que vive na carreira.
- Desde que cheguei ao Johor tudo aconteceu como planejei. Estou feliz e muito motivado para continuar melhorando meus números com a camisa do clube - afirmou.
Crédito: MaurícioesperagrandetemporadacomoJohor,daMalásia(Divulgação/JohorDT

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