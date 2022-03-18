Em alta no Johor, Maurício quer crescimento da equipe em 2022

Em grande momento vestindo a camisa do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, espera o grupo confiante para fazer uma ótima sequência em 2022. Segundo o defensor, o desejo de todos no elenco é ter uma temporada de alto nível.- Vamos trabalhar muito para que a equipe faça uma sequência positiva nos próximos jogos e cresça ainda mais na temporada. Temos um ótimo elenco e em condições de fazer um ano de alto nível em 2022 - afirmou.