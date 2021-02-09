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Em alta no Johor, Maurício espera passar dos cinquenta jogos com a camisa do clube da Malásia

Ex-jogador do Sporting e do Palmeiras é um dos principais nomes do time da Malásia
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LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 16:41

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 16:41

Crédito: Divulgação/Johor
Principal nome do Johor, da Malásia, desde 2019, o zagueiro Maurício, ex-Sporting e Palmeiras, espera passar dos cinquenta jogos com a camisa do clube neste ano de 2021. Segundo o defensor, esse objetivo será muito importante e ficará marcado em sua história no futebol.+ Mesmo com interesse do PSG, Messi segue em pauta no Manchester City- Tenho feito de tudo para construir uma história no Johor de títulos, boas exibições e entrega. Tenho me dedicado muito para que isso seja possível. Espero fazer um grande número de jogos com o clube este ano.Ainda de acordo com o zagueiro, o elenco tem tudo para fazer um grande ano.
- Temos um ótimo elenco, competitivo e em condições de fazer um grande ano. Vamos lutar muito para que isso seja possível. - concluiu.

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