Em alta no Johor, Maurício espera passar dos cinquenta jogos com a camisa do clube da Malásia

Principal nome do Johor, da Malásia, desde 2019, o zagueiro Maurício, ex-Sporting e Palmeiras, espera passar dos cinquenta jogos com a camisa do clube neste ano de 2021. Segundo o defensor, esse objetivo será muito importante e ficará marcado em sua história no futebol.+ Mesmo com interesse do PSG, Messi segue em pauta no Manchester City- Tenho feito de tudo para construir uma história no Johor de títulos, boas exibições e entrega. Tenho me dedicado muito para que isso seja possível. Espero fazer um grande número de jogos com o clube este ano.Ainda de acordo com o zagueiro, o elenco tem tudo para fazer um grande ano.