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futebol

Em alta no Inter, Thiago Galhardo sonha com a Seleção Brasileira

Jogador marcou oito gols no Campeonato Brasileiro e vislumbra uma oportunidade com Tite...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 15:58
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na noite da última segunda-feira, o atacante Thiago Galhardo participou do programa ‘Bem, Amigos’, do SporTV e comentou sobre a excelente fase que atravessa com a camisa do Internacional.Diante do bom desempenho e os oito gols marcados no Brasileirão, Galhardo admitiu que tem a vontade de jogar com a camisa da Seleção.
‘Eu sonho com a Seleção Brasileira. Eu sou sempre um cara sonhador. Eu sempre sonhei com coisas grandes. Eu acho que eu posso sonhar tudo. Estão voltando agora os campeonatos europeus. Tenho certeza que o Tite está olhando para o Brasil de forma diferente, até por estarmos treinando há mais tempo. Não custa nada sonhar. Sonhar pequeno e sonhar alto é o mesmo trabalho’, declarou o artilheiro Colorado.
Nesta quarta-feira, Thiago Galhardo volta a campo e desta vez quer ajudar o Inter na Libertadores. O rival é o América de Cali-COL.

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