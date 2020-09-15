Em alta no Inter, Thiago Galhardo sonha com a Seleção Brasileira

Na noite da última segunda-feira, o atacante Thiago Galhardo participou do programa ‘Bem, Amigos’, do SporTV e comentou sobre a excelente fase que atravessa com a camisa do Internacional.Diante do bom desempenho e os oito gols marcados no Brasileirão, Galhardo admitiu que tem a vontade de jogar com a camisa da Seleção.

‘Eu sonho com a Seleção Brasileira. Eu sou sempre um cara sonhador. Eu sempre sonhei com coisas grandes. Eu acho que eu posso sonhar tudo. Estão voltando agora os campeonatos europeus. Tenho certeza que o Tite está olhando para o Brasil de forma diferente, até por estarmos treinando há mais tempo. Não custa nada sonhar. Sonhar pequeno e sonhar alto é o mesmo trabalho’, declarou o artilheiro Colorado.