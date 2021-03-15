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Em alta no Ferroviário, Wesley Dias destaca bom momento no clube

Volante passou pelo Vitória e Paraná...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 14:53
Crédito: Ferroviário é o 3º colocado do Campeonato Cearense (Divulgação / Ferroviário
Titular do Ferroviário nesta temporada, o volante Wesley Dias falou destacou o bom momento que vive no clube cearense. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo de produção com todos no clube.
Confira quem marcou o primeiro gol do Vasco nas últimas 20 temporadas
- Esse início de ano tem sido muito especial para mim. Vou continuar trabalhando para melhorar meus números e para ajudar o clube nestes próximos meses. Venho me dedicando ao máximo para que isso seja possível - disse.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSEAinda de acordo com o jogador, o elenco tem qualidade para crescer em 2021.
- Estamos no caminho certo para que esse ano seja especial para o clube. O grupo tem muito potencial e está no ritmo ideal para que 2021 seja de grandes resultados - concluiu.

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