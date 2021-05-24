Em alta no Confiança, Willians Santana quer crescimento da equipe em 2021

Crédito: Divulgação/Confiança

Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer grande segundo semestre, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B-2021 clicando aqui

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- O elenco tem trabalhado muito para corrigir os erros e para buscar essa evolução neste segundo semestre. Vamos procurar manter um ritmo forte nos próximos meses para que eles sejam de vitórias para o grupo - disse.

Segundo Santana, individualmente tem sido um grande ano.

- Essa temporada tem sido muito boa para mim individualmente. Só tenho a agradecer. Tenho trabalhado muito para continuar crescendo no clube.