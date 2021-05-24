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futebol

Em alta no Confiança, Willians Santana quer crescimento da equipe em 2021

Meia-atacante vive bom momento no time sergipano, que disputara a Série B do Brasileiro...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 20:32

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 20:32
Crédito: Divulgação/Confiança
Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer grande segundo semestre, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja os técnicos atuais dos 20 clubes que estarão no Brasileirão
- O elenco tem trabalhado muito para corrigir os erros e para buscar essa evolução neste segundo semestre. Vamos procurar manter um ritmo forte nos próximos meses para que eles sejam de vitórias para o grupo - disse.
Segundo Santana, individualmente tem sido um grande ano.
- Essa temporada tem sido muito boa para mim individualmente. Só tenho a agradecer. Tenho trabalhado muito para continuar crescendo no clube.
Neste sábado, em casa, o Confiança estreia no Campeonato Brasileiro da Série B de 2021, diante do Cruzeiro, às 16h30.

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