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futebol

Em alta no Chipre, Danilo foca em terminar bem a temporada

Principal nome do AEL Limassol, brasileiro quer manter o ritmo e conquistar os objetivos nos próximos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 10:01

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 10:01

Crédito: AEL Limassol
O meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, principal nome do AEL Limassol, comemorou a ótima fase que vive com a camisa do clube do Chipre. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol russo e ucraniano, a meta é manter esse ritmo para conquistar ainda mais objetivos no país.
- Esse ano tem sido muito especial para mim dentro e fora de campo. Tenho atuado em alto nível e isso me deixa muito feliz. Vou continuar trabalhando para atingir meus objetivos com a camisa do clube e para ajudar o grupo dentro e fora de campo nesta sequência da temporada - disse.Segundo Danilo, o AEL vai manter esse ritmo até o fim da época.
- Estamos em um ritmo muito forte e cientes da responsabilidade que teremos até o fim da época. Vamos lutar muito para atingirmos nossas metas nos próximos jogos.

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