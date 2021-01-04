Em alta no Chipre, Danilo foca em fazer história no AEL

O meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, principal nome do AEL Limassol, comemorou a ótima fase que vive com a camisa do clube do Chipre. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol russo e ucraniano, a meta é manter esse ritmo para conquistar ainda mais os objetivos no país.- Esse ano tem sido muito especial para mim dentro e fora de campo. Tenho atuado em alto nível e isso me deixa muito feliz. Vou continuar trabalhando para atingir meus objetivos com a camisa do clube e para fazer história neste meu primeiro ano no Chipre com o título da Liga. Esse é o foco - disse.