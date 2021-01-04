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futebol

Em alta no Chipre, Danilo foca em fazer história no AEL

Meia brasileiro é a principal nome do clube
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Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2021 às 12:30
Crédito: (AEL Limassol
O meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, principal nome do AEL Limassol, comemorou a ótima fase que vive com a camisa do clube do Chipre. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol russo e ucraniano, a meta é manter esse ritmo para conquistar ainda mais os objetivos no país.- Esse ano tem sido muito especial para mim dentro e fora de campo. Tenho atuado em alto nível e isso me deixa muito feliz. Vou continuar trabalhando para atingir meus objetivos com a camisa do clube e para fazer história neste meu primeiro ano no Chipre com o título da Liga. Esse é o foco - disse.
Segundo Danilo, o AEL vai manter esse ritmo até o fim da época.
- Estamos em um ritmo muito forte e cientes da responsabilidade que teremos até o fim da época. Vamos lutar muito para atingirmos nossas metas nos próximos jogos.

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