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futebol

Em alta no Chipre, Danilo destaca ótimo ano no clube

Meio-campista brasileiro vem sendo um dos destaques do AEL Limassol...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 11:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 11:06
Crédito: AEL Limassol
Um dos melhores jogadores do Chipre atualmente, o meia Danilo é o destaque do futebol do país vestindo a camisa do AEL Limassol. Feliz com a temporada praticamente perfeita, o jogador comemorou essa evolução.
- Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo este ano. Foi praticamente perfeito até aqui. Trabalhei muito ao longo da temporada para que as coisas acontecessem da forma como estava esperando. Espero continuar evoluindo por aqui - disse.Segundo Danilo, seus números foram um dos melhores da sua carreira.
- Meus números, esse ano, foram um dos melhores da minha carreira. Tudo tem acontecido como estava planejando. Agradeço ao clube, à comissão técnica e ao grupo por tudo.

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