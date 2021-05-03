Em alta no Chipre, Danilo destaca ótimo ano no clube

Crédito: AEL Limassol

Um dos melhores jogadores do Chipre atualmente, o meia Danilo é o destaque do futebol do país vestindo a camisa do AEL Limassol. Feliz com a temporada praticamente perfeita, o jogador comemorou essa evolução.

- Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo este ano. Foi praticamente perfeito até aqui. Trabalhei muito ao longo da temporada para que as coisas acontecessem da forma como estava esperando. Espero continuar evoluindo por aqui - disse.Segundo Danilo, seus números foram um dos melhores da sua carreira.